Адвокат Мамаева рассказал о футбольном матче в "Бутырке" с участием его подопечного

Адвокат полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал подробности о товарищеском матче, который состоится 14 февраля в московском СИЗО "Бутырка". Мамаев станет одним из участников игры.

По словам адвоката, на импровизированное поле выйдут две команды, составленные из заключенных. С каждой стороны – по шесть человек: 5 полевых и 1 вратарь. Формат – 2 тайма по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время. Для матча выделят плац, который позволяет провести мини-игру.

Как рассказал Бушманов в интервью "Спорт-экспресс", судьей станет кто-то из администрации изолятора. Кроме того, он отметил, что Александр Кокорин не сможет принять участие в товарищеском матче из-за травмы колена.