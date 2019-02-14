"Реал" при помощи VAR обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов продолжаются первые матчи стадии 1/8 финала. Мадридский "Реал" на выезде играл с амстердамским "Аяксом" и одержал победу со счетом 2:1.

Формально счет открыли хозяева. На 38-й минуте защитник "Аякса" Николас Тальяфико головой отправил мяч в ворота, однако словенский судья Дамир Скомина прибег к помощи Системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые была применена в Лиге чемпионов. В итоге гол не был засчитан из-за офсайда.

Первый "правильный" мяч был забит в ворота на 60-й минуте, отличился форвард "Реала" Карим Бензема. Голландцы ответили через 15 минут, счет сравнял Хаким Зиеш. Однако действующий чемпион турнира все же вырвал победу. На 87-й минуте мяч забил Марко Асенсио.

Отметим, что в концовке встречи желтую карточку получил капитан "Реала" Серхио Рамос, который провел 600-й матч за клуб. Это предупреждение стало для него вторым в рамках розыгрыша нынешнего турнира, из-за чего он пропустит ответную встречу. Она состоится 5 марта в Мадриде.