МИД Молдавии хочет отозвать своего посла из России

Отозвать посла Андрея Негуцу из России потребовал МИД Молдавии от правительства республики.

По какой причине возникло это требование, не уточняется. Но в министерстве подчеркнули, что эту ситуацию не стоит связывать со спасением из афганского плена молдавских летчиков.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что воспользуется исключительным правом и не подпишет указ, передает РИА Новости.

Ранее МИД Молдавии вручил российскому послу Олегу Васнецову ноту протеста из-за того, что 11 февраля в Москве молдавская делегация не смогла встретиться со спасенными из афганского плена пилотами.

По словам пресс-секретаря МИД республики Александра Ройтмана, российская сторона умалчивает местонахождение пилотов.