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Раскол в православном мире 1 час назад
На Украине задержали священника, пожаловавшегося в США на гонения
На Украине задержали наместника Десятинного монастыря канонической украинской православной церкви, рассказавшего в конгрессе США о гонениях на священников. Официальная формулировка при задержании – антиукраинская пропаганда.
Наместник Десятинного монастыря Киева Гедеон (Харон) 5 февраля осветил в конгрессе США ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о дискриминации церкви властями Украины, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций, передает РИА Новости.
В среду, 13 февраля, священнослужитель был задержан в аэропорту Борисполь и обвинен в "антиукраинской пропаганде". В настоящее время с ним общаются сотрудники правоохранительных органов, после чего будет принято решение о дальнейших правовых действиях.
В начале октября 2018 года Константинопольский патриарх объявил, что начинается процесс предоставления автокефалии украинской церкви. После этого Российская православная церковь решила прекратить евхаристическое общение с Константинополем.
15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и константинопольского патриарха прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Итогом стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. Однако есть много ограничений, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
По мнению президента РФ Владимира Путина, на Украине реализуется фальшивый религиозный проект, который не имеет никакого отношения к вере, но нацелен исключительно на борьбу за власть.
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