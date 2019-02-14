14 февраля 201902:15
НАСА: марсоход Opportunity утерян
Помощник главы по науке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Томас Зурбучен сообщил, что после почти 800 безуспешных попыток связаться с марсоходом Opportunity, прекращено его функционирование.
"Миссия Opportunity завершена", — заявил Зурбучен.
В 2018 году марсоход Opportunity попал в мощнейшую пылевую бурю на Красной планете, сообщает "Интерфакс". С тех пор он так и не вышел на связь.
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