НАСА: марсоход Opportunity утерян

Помощник главы по науке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Томас Зурбучен сообщил, что после почти 800 безуспешных попыток связаться с марсоходом Opportunity, прекращено его функционирование.

"Миссия Opportunity завершена", — заявил Зурбучен.

В 2018 году марсоход Opportunity попал в мощнейшую пылевую бурю на Красной планете, сообщает "Интерфакс". С тех пор он так и не вышел на связь.