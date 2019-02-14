УЕФА открыл дело по итогам матча "Фенербахче" — "Зенит"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам первого матча стадии 1/16 финала Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и санкт-петербургским "Зенитом".

Встреча состоялась 12 февраля в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Ответный матч пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Чемпионат.com, фанаты "Зенита"обвиняются в использовании пиротехники, а также в бросании предметов на поле. Болельщики турецкой команды могут быть наказаны за блокирование лестничных проходов на стадионе. Дело будет рассмотрено 28 февраля.