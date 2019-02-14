Миллиардер Блумберг готов потратить на борьбу с Трампом 500 миллионов

Миллиардер Майкл Блумберг – основатель одноименного информационного агентства и бывший мэр Нью-Йорка — намерен потратить как минимум 500 миллионов долларов личных средств, чтобы не позволить Трампу переизбраться на второй срок.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди демократов.

Сумма не потолок, а минимальное количество средств, которые Блумберг готов потратить против Дональда Трампа, сообщает "Россия 24". Если сам миллиардер вступит в предвыборную гонку, то эта сумма превысит финансовые средства, потраченные на предвыборную кампанию Трампа в 2016 году на 175 миллионов долларов.