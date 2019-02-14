СО РАН: в глубинных разломах Байкала содержится до 300 миллионов тонн нефти

По примерной оценке ученых Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, в Байкале содержится до трехсот миллионов тонн нефти, сообщает ГТРК "Иркутск".

"О нефтяных проявлениях в озере узнали еще в 17 веке, но их изучение и разработку начали только в конце 19-го, отмечает "Наука в Сибири". В СССР даже обсуждали возможность добычи ископаемого топлива".

В воду Байкала нефть поступает из глубинных разломов. Ежегодно в озеро выбрасывается 3-5 тонн природной жидкости, но за счет поедающих нефть организмов вода остается чистой. Этот процесс зафиксировали научно-исследовательские аппараты "Мир".

Тем не менее, в случае сильного землетрясения не исключена возможность экологической катастрофы. Для этого будет достаточно выброса в тысячу тонн.