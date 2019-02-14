Бокс. Энтони Джошуа определился с новым соперником

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по четырем престижным версиям британец Энтони Джошуа, который в сентябре прошлого года победил россиянина Александра Поветкина, определился с новым соперником. Им в бою 1 июня станет американский атлет Джаррел Миллер.

Этот поединок станет первым для Джошуа за пределами Великобритании, сообщает Sports.Ru. Всего чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Интернациональной организации бокса (IBO) провел в профессионалах 22 боя, выиграл все, включая 21 победу нокаутом.

Соперник британца Миллер в своем последнем бою в ноябре 2018-го нокаутировал Богдана Дину. Американец также не проиграл ни одного из своих 24-х поединков (20 нокаутов при одной ничьей). Он является обязательным претендентом на титул WBA, а также носит титулы чемпиона по версиям WBA-NABA и WBO-NABO.