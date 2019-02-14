Похитили миллион: в Екатеринбурге среди белого дня ограбили иностранца и его спутницу

Накануне в Екатеринбурге был избит и ограблен иностранец и его спутница. Двое неизвестных мужчин в масках напали на своих жертв на глазах у десятков свидетелей прямо напротив офиса банка, откуда были сняты деньги.

Инцидент произошел в минувшую среду, 13 февраля, на Опалихинской улице: иностранец из Китая вышел из банка со своей русскоговорящей спутницей и направился к своему автомобилю. В этот момент к ним подбежали два грабителя в масках, отобрали у женщины сумочку с миллионом рублей и крепко поколотили мужчину, пытаясь отнять его ношу.

Пострадавший сумел отстоять свое добро, и нарушители скрылись. " Меня били по голове и ногам, хотели забрать важные документы" — рассказал местной прессе ограбленный иностранец.

Один из очевидцев снял преступление на видео. Другой рассказал, как во время ограбления вмешался пожилой мужчина: "Во время нападения вмешался пенсионер. Когда у одного из грабителей выпал пистолет из рук (они пистолетами били мужчину по голове), то этот дедушка пнул пистолет под машину, но он далеко не улетел, и преступник смог его достать."

К настоящему времени преступники не найдены. Пресс-служба Сбербанка уже прокомментировала происшествие: "Инцидент произошел на улице возле офиса Сбербанка на Опалихинской, 15. Банк готов оказать правоохранительным органам содействие. По данным системы видеонаблюдения, пострадавший в офис банка не обращался."