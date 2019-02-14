Знаки исчезают в полночь: на Базовской улице появилось полупарковочное пространство
Водители, которые паркуют свои машины в районе Базовской улицы, окончательно запутались. Знаки, запрещающие там стоянку, то появляются, то исчезают. Дорожные службы утверждают, что никакого отношения к этим манипуляциям не имеют, и продолжают выписывать штрафы.
Полупарковочное пространство появилось в Москве на Базовской улице. Знаки "Остановка запрещена" здесь то появляются, то исчезают.
"Он периодически исчезал, что позволяло нам ставить свои машины здесь, на Проектируемом проезде", — рассказывает Евгения Фретова.
- Именно этот знак?
- И этот знак, и перед ним на повороте знак тоже.
То, что пропажа знаков не освобождает от ответственности, жители поняли не сразу. Штрафы получили сотни автомобилистов.
- Три тысячи за остановку — знаки поставили.
Анастасия пеших сотрудников парковочной инспекции увидела из окна и пыталась с ними поговорить.
- Я выбежала за ними спросить, почему нас фотографируют, так как знака о том, что парковка запрещена, нет. На что они мне ответили, что все знаки существуют. Я говорю: а как мы должны узнать, что знаки существуют, если их здесь нет?!
Оспорить штрафы удалось немногим.
- Они отменяются в том случае, если жителю удается доказать, что на момент парковки знака здесь не было.
- Для того, чтобы оспорить, нужны фотографии, что знаков нет.
Дорожным службам за месяц приходилось устанавливать знаки на этой дороге трижды.
"В ЦОДД поступали здесь единичные заявки на восстановление этих дорожных знаков, которые были положительно рассмотрены, и знаки были восстановлены", — рассказал заместитель руководителя Дирекции ЦОДД Сергей Назаров.
Знаки, запрещающие парковку, здесь появились после того, как открыли движение по проезду, и автомобилистам пришлось ставить свои машины во дворах. Места там для всех не хватает. Люди уверены: для них парковка вдоль широкого проезда — единственный выход из ситуации.
"Как только его сдали в эксплуатацию, по нему ходит один единственный автобус с интервалом в 13 минут, больше он никак не загружен. Формально он кольцевой, тупиковый, и наличие этих знаков очень трудно логически объяснить", — говорит Святослав Судаков.
Тайну исчезающих знаков разгадать не сложно: их снимает кто-то из автомобилистов. Позицию "нет знака — нет проблем" они заняли скорее от отчаяния.
- Люди от безвыходной ситуации, от этой глупости, осознавая, что здесь можно оставить автомобиль, что мы здесь никому не мешаем, скорее всего, выходят и снимают.
Те, кому надоело получать штрафы, а потом их оспаривать, обратились в префектуру, и там нашли решение.
"Дополнить существующий знак 3.27 табличкой "До двух с половиной тонн", которая позволяет парковать автомобили легковые", — говорит сотрудник отдела строительства управы района Западное Дегунино Марина Дорофейчук.
Однако пока эта идея почему-то остается лишь на бумаге. Изменения правил парковки здесь ждут больше двух тысяч человек, но все это делают по-разному. Минувшей ночью с улицы исчез очередной дорожный знак.
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