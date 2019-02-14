Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

В неформальном отдыхе российских чиновников нет ничего плохого, если они ничего не нарушают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Недавно в Интернете появилось видео, на котором бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев и бывшая пресс-секретарь премьре-министра Наталья Тимакова поют песни, отдыхая в салоне самолета.

Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС. Пресс-секретарь добавил, что сотрудники президентской администрации тоже иногда собираются вместе и отдыхают в неформальной обстановке.