Спасла реакция матери: в Ярославле маршрутка сбила санки с ребенком

Сегодня в центре Ярославля маршрутка сбила санки с ребенком на зебре. Пешеходы спокойно переходили дорогу — для них горел разрешающий зеленый свет — когда прямо на них вылетел маршрутный автобус.

Инцидент произошел утром 14 февраля на перекрестке проспекта Ленина и Угличской улицы. Женщина, толкающая санки с ребенком, заметила опасность в последний момент и поспешно отступила назад.

Автобус все же задел санки, которые перевернулись вместе с малышом. Очевидно, что ребенка спасла реакция матери — долей секунды позже, и происшествие могло закончиться фатально.

Местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Ярославской области, пишут, что ребенок был доставлен в больницу, и характер полученных им травм пока что уточняется.

О причине, по которой водитель маршрутного автобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора и пешеходов, не сообщается.