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14 февраля 201915:50

Известного московского режиссера - многодетного отца убили тихо и "интеллигентно"

фото: соцсети

От источников в правоохранительных органах журналистам стали известны подробности трагедии, развернувшейся в квартире известного режиссера короткометражных фильмов Ильи Тихоновича на севере Москвы.

Как сообщалось ранее, он был убит 12 февраля. Причем, в квартире в этот момент находились его жена и четверо (по другим данным, пятеро) детей.

Как пишет "МК", многодетные супруги официально в последнее время нигде не работали, перебивались случайными заработками. При этом Илья злоупотреблял спиртными напитками.

В тот роковой день Илья, как рассказала его жена полиции, уехал по делам, а вернулся вместе с неизвестным мужчиной, с которым познакомился на улице. У того была при себе бутылка водки.

По словам жены Тихоновича, она хотела выпроводить незнакомца из квартиры, но он вел себя "спокойно и интеллигентно", и она разрешила ему остаться.

Мужчины ушли на кухню и стали там выпивать, а жена Ильи и дети были в комнате – ложились спать.

Ни криков, ни других громких звуков жена не слышала, но около 10 вечера собутыльник мужа постучал в комнату, сообщил, что убил Илью, и спокойно вышел из квартиры.

Задержан он был достаточно быстро – успел лишь перейти на другую сторону Ленинградского проспекта. При этом мужчина был сильно пьян и при задержании сопротивления не оказал.

Предполагаемым убийцей режиссера оказался мужчина из Тамбовской области 1980 года рождения.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Возможно, предполагает жена режиссера, между мужчинами во время распития алкогольных напитков произошла ссора, Илья впал в буйство, и гость таким образом его "утихомирил".

На теле жертвы полиция нашла множество колото-резаных ран.

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