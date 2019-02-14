Модели в полицейской форме с голой грудью за приставание к прохожим дали 10 суток

Десять суток административного ареста по решению Пресненского суда Москвы получила скандально известная модель Кира Майер. Ранее она была осуждена за применение насилия в отношении полицейского.

Как сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе суда, Майер признана виновной по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестная женщина в полицейской форме показывает прохожим обнаженную грудь и обращается к ним с вопросами.



Полицейские задержали хулиганку, которой оказалась 25-летняя ранее судимая Майер. Разумеется, сотрудником органов внутренних дел она не является.

Поэтому в ее отношении были возбуждены сразу дела об административных правонарушениях: за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой госорганизаций и по статье КоАП "Мелкое хулиганство".

В прошлом году модель уже попадала в криминальную хронику. Тогда экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес", за рулем которого была лишенная водительских прав Кира Майер. Следователи тогда сообщали, что она пыталась вырвать протокол и причинила инспектору телесные повреждения. Затем модель-хулиганка нанесла телесные повреждения и конвойному в СИЗО.

В декабре 2018-го суд приговорил Майер к полутора годам колонии-поселения, но поскольку она находилась под стражей с мая, то из-за пересчета срока наказания по схеме "день за полтора" она вышла на свободу.