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14 февраля 201923:48

Владимир Путин вышел на татами в Сочи

В сочинском центре спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-Спорт" президент России Владимир Путин принял участие в тренировке, выйдя в кимоно на татами вместе со спортсменами. В спортивный центр он приехал после состоявшихся в Сочи переговоров по сирийскому урегулированию с иранским и турецким коллегами.

Глава государства вместе с участниками тренировки выполнил серию беговых упражнений, кувырков, отработал растяжку, передает РИА Новости. Основное время тренировки заняла спаррингразминка, в ходе которой дзюдоисты отрабатывали различные приемы и броски.

Владимир Путин выполнил упражнения в паре с бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро Натальей Кузютиной, победителями турнира дзюдоистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым, чемпионом Игр-2016 в Бразилии Бесланом Мудрановым, а также отработал приемы со старшим тренером Виталием Макаровым. Как это часто бывает, не обошлось без травм: в ходе спарринга  с Бесланом Мудрановым Владимир Путин повредил палец на правой руке, но проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После завершения тренировки спортсмены долго не отпускали президента, а на прощание подарили ему комплект формы. В свою очередь, Владимир Путин пожелал пожелал участникам тренировки удачи и успеха на будущих соревнованиях.

Как известно, президент России с детства занимается восточными единоборствами, являясь неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. В сентябре 2006 года Владимир Путин также стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин. Кроме того, глава государства имеет черный пояс по каратэ.

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