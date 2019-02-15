Десять человек пострадали в ходе перестрелки в кафе на юге Москвы

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате массовой драки со стрельбой в кафе на юге столицы. Полиция задержала 12 человек, дворы в окрестностях Курьяновской улицы перекрыты.

Стычка произошла в кафе "Неолит", где по случаю Дня святого Валентина собралось много гостей. Нападавшие с порога предложили женщинам покинуть помещение, после чего достали травматические пистолеты и принялись стрелять.

"В Курьяново творится кошмар!!! Кафе "Неолит" попало под раздачу! Драка, выстрелы, били машины... И полиция приехала моментально. Их столько..." — написала местная жительница.

По неподтвержденным данным, помощь медиков потребовалась 10 пострадавшим, по подозрению в нападении задержаны 12 человек.

Местные жители давно жалуются на беспокойное кафе, и это не первый случай, когда здесь происходят бандитские разборки. Месяц назад жители они даже записали видеобращение на сей счет.