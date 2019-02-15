У московского кафе вспыхнула массовая драка

На юго-востоке Москвы в результате конфликта между двумя группами мужчин, вспыхнувшего около кафе, расположенного на Курьяновской улице, пострадали два человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, в массовой драке применялось травматическое оружие. Точное число участников конфликта пока устанавливаются, но речь идет о нескольких десятках человек.

К настоящему времени около 20 человек уже задержаны сотрудниками полиции. Всех их будут проверять на причастность к вспыхнувшей у кафе драке, передает ТАСС.