Новости Культура

Все видео этой рубрики
15 февраля 201901:58 Гуля Балтаева

Александр Шаталов. Последняя книга

В Центре Вознесенского на Большой Ордынке 15 февраля состоится вечер памяти писателя, критика, тележурналиста Александра Шаталова и презентация его книги "Аметистовый ларец". Ведет вечер Светлана Конеген.

"Аметистовый ларец" — последняя книга Александра Шаталова, которую он успел составить и подготовить к печати. В ней собраны статьи о знаменитостях мира искусства — художниках, фотографах, архитекторах, дизайнерах, чьи выставки в последние два десятилетия проходили в России и за рубежом. Караваджо и Рокотов, прерафаэлиты и Кандинский, Дюшан и Коко Шанель, Дина Верни и Ян Саудек, художники-нонконформисты, в корне изменившие представление об отечественном послевоенном искусстве, и много других имен.

Книга состоит из пяти частей: русские живописцы, зарубежные живописцы, архитекторы, фотографы, мир моды. Помимо статей, в "Аметистовом ларце" собраны редкие фотографии, в том числе, из личного архива автора.

Александр Шаталов (1957-2018 гг.) — поэт, критик, издатель и телеведущий. В основанном им издательстве "Глагол" — первом постсоветском частном издательстве – впервые были изданы на русском языке Джеймс Артур Болдуин, Уильям Берроуз, Стивен Спендер, Чарльз Буковски, выпущены первые издания Эдуарда Лимонова, Наталии Медведевой, Александра Галича и многих других российских авторов.

С 1993 года Александр Шаталов вел регулярные книжные обзоры на телевидении, он автор и ведущий известной программы "Графоман", член Союза писателей СССР и русского ПЕН-клуба. В 2010-е годы Шаталов выступил автором документальных лент "Оскар Рабин. Счастливый путь", "Небосвод Эрика Булатова", "Немухинские монологи", "Олег Целков. Я не здешний, я чужой", "Алфавит инакомыслия. История журнала "А-Я" Игоря Шелковского".

Телеведущая Светлана Конеген вспоминает: "Саша был особенным человеком, ни на кого не похожим. Настолько не похожим, что временами кого-то это могло и раздражать. Он был очень склонен к экспериментам и особого рода интеллектуальному хулиганству. Конечно же, в нем были черты, типичные для людей перестроечного поколения, пережившего немало иллюзий и надежд, но на фоне этого поколения, не слишком избалованного сколько-нибудь явными успехами, он успел сделать удивительно много.

Образование у Шаталова было техническое (он заканчивал Московский институт инженеров гражданской авиации), и это, возможно, наложило определенный отпечаток на его характер и даже спасло поначалу от некоторых крайностей жизни столичной богемы того беспорядочного времени. В нем, безусловно, была внутренняя дисциплина.

Писать он начал с середины 1980-х: несмотря на технический бэкграунд, природа, талант, тяга к словесности, "высокая болезнь", которой он страдал всю жизнь, взяла свое. Начинал он как поэт, и в итоге вышло пять его поэтических сборников. Параллельно выступал как критик. Какое-то время работал корреспондентом в "Вечерней Москве", редактором в "Молодой гвардии".

Ну а потом в воздухе потянуло чем-то совсем новым – тем, что люди, возможно, ошибочно принимали за свободу. Для Шаталова свобода заключалась, в первую очередь, в слове. Как многие, он начал выезжать за рубеж, где познакомился с литературными кругами русской эмиграции. Конечно же, с Эдуардом Лимоновым и Натальей Медведевой, чьи экстравагантные по ту пору образы произвели на него неизгладимое впечатление, но и не только с ними. Именно в это время рождается самая, возможно, важная идея его жизни – создание частного издательства, ориентированного на ту литературу, с которой (за малым исключением) советский читатель решительно не был знаком. Благодаря ему и его издательству "Глагол" в наши руки попали книги Берроуза, Болдуина, Спендера, Форстера, Чарльза Буковски, не говоря о тех же Лимонове, Нине Садур, Евгении Харитонове и Александре Галиче.

Пустить в плаванье такой самостоятельный и самобытный издательский кораблик по тем временам было культурным подвигом. Как наскребались деньги на его жизнь, было известно одному основателю. Этому своему выбору он остался верен до конца.

Со временем Сашины интересы росли, да и жизнь подбрасывала новые, подчас неожиданные возможности. Ближе к середине 1990-х появилась такая неведомая раньше для нашего поколения вещь, как телевидение. Советское ТВ было настолько официозным и фальшивым (практически как сейчас), что ориентироваться на него было невозможно. Тогда же, в середине 90-х, оно неожиданно посвежело, в нем появились какие-то новые, разумные, талантливые силы и головы.

Шаталов, отлично чувствовавший новые веяния, оказался на ТВ. Мы встретились с ним в компании "Телепроект", где он много лет делал яркую, оригинальную программу "Графоман", посвященную книжным обзорам, ну а я – первую по тем временам телеверсию светской хроники "Сладкая жизнь". "Графоман" прожил долгую жизнь на экране и сделал своего автора абсолютно медийным лицом: забыть его самого и его лихие швыряния неудачных книжек в помойное ведро было невозможно.

Отдельной историей стала его любовь и бесконечный, очень серьезный интерес к современному искусству. Он не пропускал ни одного вернисажа. Плодом этой увлеченности стала целая серия документальных фильмов о гениях советского неофициального искусства, снятая в 2010-е: от Оскара Рабина до Владимира Немухина. Последний фильм, посвященный Игорю Шелковскому, вышел в 2018 году.

Со временем характер его, как и у многих из нас, стал меняться. Склонности к интеллектуальному хулиганству оставалось все меньше, он как будто грустнел. В нем появлялись нотки дидактики, со многими он легко ссорился... Не знаю, можно ли это назвать предчувствием, скорее, возрастом. Но ведь он умер молодым, всего в 60. Многим из нас сейчас почти столько же, и мы считаем это второй молодостью. Правы ли мы? Этого не знает никто".

Сейчас

00:33

У московского кафе вспыхнула массовая драка

23:48

Владимир Путин вышел на татами в Сочи

20:44

"Победа" подарит Василию Лановому новый билет взамен пропавшего

18:45

Под завалами дома в Красноярске найдена погибшая женщина

17:57

В жилом доме в Красноярске взорвался газ

17:00

В Крыму задержаны трое членов террористической организации

16:28

Два самолета столкнулись в аэропорту Внуково

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до 2

Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до 2

1 час назад
Россия, Турция и Иран считают, что Сирию должно контролировать законное правительство

Россия, Турция и Иран считают, что Сирию должно контролировать законное правительство

5 часов назад
Павел Крашенинников: почему необходимо отдельное наказание для "криминальных авторитетов"?

Павел Крашенинников: почему необходимо отдельное наказание для "криминальных авторитетов"?

1 час назад
США готовят опасный сценарий для Венесуэлы

США готовят опасный сценарий для Венесуэлы

5 часов назад
Европа проверяет свой арсенал под заботливым присмотром из-за океана

Европа проверяет свой арсенал под заботливым присмотром из-за океана

2 часа назад
Путин в Сочи рассказал, чем повышает адреналин и настроение

Путин в Сочи рассказал, чем повышает адреналин и настроение

4 часа назад
Десять человек пострадали в ходе перестрелки в кафе на юге Москвы

Десять человек пострадали в ходе перестрелки в кафе на юге Москвы

2 часа назад
Фигуристка Щербакова выиграла первое золото сборной России на Олимпийском фестивале

Фигуристка Щербакова выиграла первое золото сборной России на Олимпийском фестивале

5 часов назад
Владимир Путин вышел на татами в Сочи

Владимир Путин вышел на татами в Сочи

2 часа назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Уязвимость "ВКонтакте" оперативно устранена

Уязвимость "ВКонтакте" оперативно устранена

2 часа назад
Лучший бомбардир СИЗО: арестант Мамаев сыграл в футбол в Бутырке

Лучший бомбардир СИЗО: арестант Мамаев сыграл в футбол в Бутырке

7 часов назад
Следком разберется в истории с перевозкой двух детей-инвалидов из Кургана

Следком разберется в истории с перевозкой двух детей-инвалидов из Кургана

2 часа назад
"Лечили всей страной": чудом спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин летит домой

"Лечили всей страной": чудом спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин летит домой

6 часов назад
Михаил Гинзбург: к сожалению, люди не так легко худеют

Михаил Гинзбург: к сожалению, люди не так легко худеют

1 час назад
Кульминация театра абсурда: продюсер Би-би-си признал, что "химатака" в Думе была ложью

Кульминация театра абсурда: продюсер Би-би-си признал, что "химатака" в Думе была ложью

5 часов назад
Ольга Любимова: если вы снимете такой же успешный и интересный фильм как "Один дома", мы сделаем все, чтобы во второй части появился Трамп

Ольга Любимова: если вы снимете такой же успешный и интересный фильм как "Один дома", мы сделаем все, чтобы во второй части появился Трамп

9 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

13.02.2019 13:32
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
Жители Черногорска продолжают мерзнуть из-за аварии на теплотрассе

Жители Черногорска продолжают мерзнуть из-за аварии на теплотрассе

2 часа назад
Раскол продолжается. За что лишили гражданства украинского священника?

Раскол продолжается. За что лишили гражданства украинского священника?

2 часа назад
Матрица развития на пять лет: в Сочи опробовали технологии будущего

Матрица развития на пять лет: в Сочи опробовали технологии будущего

4 часа назад
"Победа" подарит Василию Лановому новый билет взамен пропавшего

"Победа" подарит Василию Лановому новый билет взамен пропавшего

5 часов назад
США приготовили россиянам "санкции из ада"

США приготовили россиянам "санкции из ада"

6 часов назад
581
Каждый четвертый россиянин за рулем предается флирту

Каждый четвертый россиянин за рулем предается флирту

7 часов назад
Пока не заметно, чтобы американцы выводили войска из Сирии, заявил Шойгу

Пока не заметно, чтобы американцы выводили войска из Сирии, заявил Шойгу

7 часов назад
Сергея Захарова кремируют в Москве, прах захоронят под Петербургом

Сергея Захарова кремируют в Москве, прах захоронят под Петербургом

7 часов назад
Российские магистрали закатают в "суперасфальт"

Российские магистрали закатают в "суперасфальт"

8 часов назад
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашение "Иннопрактики" с ВЭБом

На инвестфоруме в Сочи подписано соглашение "Иннопрактики" с ВЭБом

8 часов назад
Американцы верят, что победы Трампа хотел бог

Американцы верят, что победы Трампа хотел бог

8 часов назад
Модели в полицейской форме с голой грудью за приставание к прохожим дали 10 суток

Модели в полицейской форме с голой грудью за приставание к прохожим дали 10 суток

9 часов назад
Очень дерзкий кроссовер Volkswagen T-Roc R: первое изображение

Очень дерзкий кроссовер Volkswagen T-Roc R: первое изображение

10 часов назад
"Викинг" и морской "Панцирь" впервые покажут за рубежом

"Викинг" и морской "Панцирь" впервые покажут за рубежом

10 часов назад
Известного московского режиссера - многодетного отца убили тихо и "интеллигентно"

Известного московского режиссера - многодетного отца убили тихо и "интеллигентно"

10 часов назад
Аргентинский архитектор переделал цистерну в жилой дом

Аргентинский архитектор переделал цистерну в жилой дом

11 часов назад
Спасла реакция матери: в Ярославле маршрутка сбила санки с ребенком

Спасла реакция матери: в Ярославле маршрутка сбила санки с ребенком

11 часов назад
"Меченосец" Ткаченко припомнил, как летел на баянах и укусил за ухо известную модель

"Меченосец" Ткаченко припомнил, как летел на баянах и укусил за ухо известную модель

11 часов назад
TikTok вошёл в лидеры пожирателей времени россиян

TikTok вошёл в лидеры пожирателей времени россиян

11 часов назад
Квартиры с видом на Кремль продают тайно, но уже без кастинга

Квартиры с видом на Кремль продают тайно, но уже без кастинга

12 часов назад
Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

12 часов назад
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

13 часов назад
Тетрис стал королевской битвой

Тетрис стал королевской битвой

15 часов назад
Исследователи выяснили, как сон защищает организм от инфекций

Исследователи выяснили, как сон защищает организм от инфекций

15 часов назад
Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть "просто друзьями"

Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть "просто друзьями"

15 часов назад
Заработать на квадратах: перепродажа почти не интересует покупателей новостроек

Заработать на квадратах: перепродажа почти не интересует покупателей новостроек

16 часов назад
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25