Сборная России сыграет с Испанией и Хорватией в Кубке Дэвиса

Сборная России по теннису узнала своих соперников по групповому этапу финальной стадии Кубка Дэвиса. Российские теннисисты попали в группу "В", в которой сыграют с командой-хозяйкой – Испанией. Также соперником россиян станет команда Хорватии.

Жеребьевка состоялась в Мадриде. Всего в финальной части примут участие 18 команд, которые разделены на шесть групп. В плей-офф соревнования из них пробьются восемь команд, среди которых шесть победителей своих групп. Еще две команды квалифицируются в следующий этап турнира благодаря наилучшим показателям среди тех коллективов, которые расположились в своих группах на вторых позициях.

Напомним, что финальная стадия розыгрыша всего Кубка Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября.