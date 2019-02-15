Прохожие едва не угодили под "лавину" из снега и льда в Йошкар-Оле. Видео

В объектив камеры наблюдения, установленной на улице Первомайской в столице Марий Эл, попал инцидент с участием прохожего, произошедший в минувший четверг, 14 февраля.

На записи видно, что на тротуар внезапно обрушилась "серия" из нескольких глыб из снега и льда.

По счастливому стечению обстоятельств, в результате произошедшего никто не пострадал, хотя в опасной близости от места падения находились два человека.

Как сообщают СМИ, подобная "лавина" уже "сходила" в этом же месте две недели назад. Тогда была повреждена вывеска, которой потребовался ремонт.

"Разговаривали с коммунальщиками, но они никак не отреагировали. Вот случай повторился", — сообщил один из местных жителей в беседе с журналистами.