Беглов лишил премий и уволил глав районов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил лишить премии глав районов, председателей профильных комитетов и членов городского правительства из-за жалоб жителей города, а также принял отставку руководителей трех администраций — Василеостровского, Красносельского и Центрального районов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в администрации губернатора​​​.

Сообщается, что об этом стало известно на совещании в Смольном, где градоначальник сообщил чиновникам, что на их работу с начала января поступает много жалоб жителей города, которым не нравится плохая уборка снега и наледи. Она привела к тому, что появились пострадавшие, среди которых и дети.

5 февраля 2019 года произошла трагедия, когда при падении льда на голову у здания на Аптекарском проспекте погиб на месте студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета. Его сокурсник с травмами был госпитализирован в Мариинскую больницу.

Беглов сообщил, что за 2018 год от жителей Петербурга поступило 126 тысяч жалоб. "Это очень много", — считает губернатор.

По его мнению, быстро решать стоящие перед городом задачи мешает недостаток полномочий у районных администраций, излишняя централизация и бюрократизация управления.

Беглов считает необходимым наладить прямого и открытого диалога с горожанами, чтобы с их помощью развивать северную столицу.

Говоря о премии, губернатор сообщил, что лишил ее и себя, поскольку считает, что денежного вознаграждения "за этот период времени мы с вами не заработали".