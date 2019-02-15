В Красноярске "высадили" аллею из срубленных ёлок

Красноярские чиновники использовали армейский опыт "озеленения" территории и высадили целую аллею елей вдоль новой дорожной развязки, предварительно обрубив корни деревьям. Недоумевающие местные жители сняли сюрреалистичную картину на видео.

Кадры были сделаны утром 15 февраля на улице Копылова, где незадолго до этого были закопаны в землю обрезки металлических труб. В пятницу в них начали устанавливать елки, так что со стороны получилась настоящая аллея. Озеленение оказалось липовым, поскольку деревья предварительно лишили корней.

"Эти деревья вырубили красноярские энергетики в рамках содержания территории, на которой расположены их объекты. Обычно они эти деревья просто утилизируют, но сейчас предложили городу использовать уже срубленные ими ели для временного благоустройства территории, прилегающей к Николаевскому проспекту", — пояснили Newslab.ru в пресс-службе мэрии.

По словам чиновников, деревья простоят до того момента, пока не потеряют "товарный" вид, после чего их утилизируют

Впрочем, в красноярском филиале "МРСК Сибири" отказались подыгрывать сотрудникам городской администрации — представитель компании заявил, что никаких елей для временного озеленения энергетики не предоставляли.

"Во время вырубок у нас в последние дни вообще не было ёлок. Так что у нас не было возможности предоставить такие деревья", — подчеркнул он.

Судя по комментариям местных жителей, нетрадиционный метод озеленения связан с приближающейся Универсиадой, которая стартует в Красноярске 2 марта.