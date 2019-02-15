В Неву опять слили безхозные нефтепродукты

В акватории Невы специалисты Росприроднадзора зафиксировали очередное экологическое происшествие. Огромного масляное пятно было обнаружено накануне вечером на реке вдоль Свердловской набережной. Наибольшая концентрация отмечена в створе улицы Ватутина, на выпусках и в колодцах Выборгской ТЭЦ номер семнадцать. В этих местах взяты пробы.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", нефтяные пятна на Неве вдоль Свердловской набережной появлялись уже не раз. В связи с этим, природоохранная прокуратура обращалась с иском — принять на баланс бесхозную канализацию, откуда опасные вещества попадали в воду — к администрации Калининского района. Иск был удовлетворен в ноябре 2018 года.