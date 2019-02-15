Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 27 февраля по 3 марта. Состоялась жеребьевка турнира, в котором примут участие два представителя России – "Спартак" и "Локомотив".

Московский "Спартак" попал в группу А, где его соперниками станут белорусский БАТЭ, бразильский "Фламенго" и португальский "Спортинг". Первый матч спартаковцы проведут 27 февраля с БАТЭ.

Двукратный победитель клубного чемпионата мира "Локомотив" начнет турнир встречей с испанским "Леванте". Также соперниками "железнодорожниками" по группе В будут португальская "Брага" и итальянская "Катания".