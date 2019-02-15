Командовать общевойсковой армией ЗВО будет генерал-лейтенант Ершов

Генерал-майор Владислав Ершов назначен новым командующим Краснознаменной общевойсковой армией Западного военного округа, штаб которой размещается в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе округа, подчеркнув, что нового командарма подчиненным представил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

44-летний генерал родился в подмосковном городе Наро-Фоминске и после окончания военного училища дослужился от командира мотострелкового взвода до командира бригады, участвовал в боевых действиях. После окончания Военной академии Генерального штаба остался в ней на должности преподавателя. В 2017 году стал начальником штаба общевойсковой армии в Южном военном округе.