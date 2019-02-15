Глава MI6 пожаловался на Москву и пригрозил ей

Россия проводит целенаправленную политику для развала альянса западных стран. Об этом заявил глава британской разведывательной службы MI6 Алекс Янгер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Янгера, российские власти с помощью скрытых и открытых действий пытаются дискредитировать европейские институты и альянсы. Но Великобритания "ясно дала понять" Москве, что ничего у нее не получится.

"Цена за это будет очень высокой", — пригрозил глава MI6.

Как сообщает ТАСС, он поблагодарил группу Bellingcat за ее публикации о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом, по его мнению, Скрипалям до сих пор угрожает опасность со стороны российских спецслужб.