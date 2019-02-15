Юношеская сборная России завершила Олимпийский фестиваль с 12 медалями

В боснийском Сараеве подошел к концу Европейский Олимпийский фестиваль среди юношей. Российские спортсмены по итогам соревнований стали обладателями 12 медалей, которые позволили российской команде занять шестое место в неофициальном медальном зачете.

Юноши из России занесли в свой актив две золотые, семь серебряных и три бронзовые медали. Примечательно, что обе медали высшего достоинства были завоеваны представителями фигурного катания – Анной Щербаковой и Ильей Яблоковым.

Обладателями двух серебряных медалей стали шорт-трекист Владимир Балбеков и лыжница Алена Баранова. Еще по одному серебру завоевал горнолыжник Никита Казазаев, лыжник Артем Максимов и сборная России по лыжным гонкам.

Бронзу в свой актив занесли лыжник Сергей Волков, а также биталонисты Софья Цыплухина и Илья Анисимов.

Отметим, что победу в неофициальном медальном зачете одержала команда Норвегии (6-1-5), второе место заняла сборная Швейцарии (5-5-2), а замкнули тройку лучших французские юниоры, в активе которых четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых.