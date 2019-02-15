"Динамо" против "Динамо": Рига празднует победу над Минском на открытом воздухе

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась матчем в Риге, где местное "Динамо" на открытой площадке принимало минских одноклубников. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Рижане открыли счет на 11 минуте встречи, когда шайбой отметился Гинтс Мейя. Во втором периоде Оскар Батня удвоил преимущество хозяев льда. Впрочем, минчане уже через четыре минуты сократили отставание усилиями Олега Евенко. Но сравнять счет им не удалось. Более того, на 48 минуте матча Андрис Джериньш забил третий гол рижского "Динамо" и снял все вопросы по победителю встречи.

Благодаря этой победе рижане приблизились к зоне плей-офф на расстояние двух очков. В их активе 58 баллов. Минские же динамовцы имеют 40 очков и занимают предпоследнюю, 11 строчку в Западной конференции.