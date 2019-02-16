Санкт-Петербург претендует на финал Лиги чемпионов-2021

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил о том, что организация подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

"Сегодня Российский футбольный союз подал в Союз европейских футбольных ассоциаций окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, — приводит слова Алаева РИА Новости. – Город имеет огромный опыт проведения футбольных матчей самого высокого уровня".

"Только в течение последних нескольких лет здесь проводились матчи Кубка Конфедераций и чемпионата мира, "Зенит" регулярно играет в еврокубках, здесь же будут проводиться игры чемпионата Европы. Считаем, что шансы на победу у Санкт-Петербурга высоки".

Отметим, что основным конкурентом Северной столицы России считается немецкий город Мюнхен и домашняя арена "Баварии". Окончательный вердикт будет оглашен 29 мая 2019 года на исполкоме УЕФА.