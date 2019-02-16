ДТП на Киевском шоссе в Москве: один человек погиб, двое пострадали

В Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате один человек погиб и еще двое получили травмы различной степени тяжести. О происшествии СМИ сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 16 февраля.

Как уточняется, три автомобиля столкнулись на 28 километре Киевского шоссе. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС.