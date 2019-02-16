Техасские землевладельцы подали в суд на Трампа

Трое землевладельцев из Техаса и организация Frontera Audubon с помощью некоммерческой организации по защите прав потребителей Public Citizen подали в суд на Дональда Трампа. На территории землевладельцев может быть построена пограничная с Мексикой стена.

Иск в суд был подан после того, как Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой. Это позволит ему получить требуемые 8 миллиардов долларов и, таким образом, ускорит строительство стены, передает РИА Новости.

Обвинители считают, что Трамп превысил свои конституционные полномочия, а также полномочия в рамках закона о чрезвычайных ситуациях. В иске сказано, что президент должен признать, что объявление им режима ЧП противоречит находящейся в основе конституции доктрине разделения ветвей власти.