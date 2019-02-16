Жители сирийской провинции Хама получили российскую гуманитарную помощь

В город Айн-эль-Крум и поселок Тумин, расположенные в сирийской провинции Хама, прибыла российская гуманитарная колонна. Доставку помощи осуществили военные РФ.

Центр по примирению враждующих сторон ведет постоянный мониторинг ситуации в Сирии, выявляя населенные пункты, жители которых наиболее нуждаются в помощи, передает РИА Новости. Гуманитарная помощь, направленная в Хаму 16 февраля, адресована в первую очередь семьям погибших военнослужащих.

В каждом из населенных пунктов роздано по 500 продуктовых наборов – в них входят чай, сахар, мука, рис, мясные консервы. Общий вес продуктов – более двух тонн.

"У нас в каждом населенном пункте очень много бедных людей, — отметил заместитель губернатора провинции Хама Абдель Хамед Амори. — Много пострадавших от рук боевиков". Он поблагодарил Россию за предоставление помощи.