ЧП на границе: Трамп подтвердил, что готов идти до конца
Президент США анонсировал введение режима ЧП из-за границы с Мексикой. Этот режим дает дополнительные полномочия Дональду Трампу. Таким образом он рассчитывает приступить к выполнению одного из своих предвыборных обещаний — строительству стены на границе. Нужна ли она на самом деле?
В Америке теперь официально вводится режим чрезвычайного положения на южной границе — с Мексикой. Вопреки протестам демократов и даже некоторых однопартийцев-республиканцев, Дональд Трамп решил идти до конца: получить деньги на строительство пограничной стены в обход Конгресса.
"Я подпишу документ о чрезвычайном положении в стране. Подобное уже много раз делалось и до меня другими президентами. Так, примерно с 1977 года лидеры пользовались этой возможностью, чтобы увеличить свою власть, и это редко становилось для кого-то проблемой. Во многих случаях чрезвычайное положение вводилось даже по менее значимым причинам, и никого это не волновало", — заявил Трамп.
Теракты 11 сентября, стихийные бедствия — после этих событий предыдущие американские президенты обычно вводили режим ЧП. Трамп первый, кто воспользовался этим правом из-за нелегальной миграции. Демократы в ответ обвинили его в фальсификациях и узурпации власти.
"Вы преподносите информацию о том, что сейчас происходит на границе, как вторжение. Однако, по данным Министерства внутренней безопасности, количество незаконных переходов через границу сейчас, наоборот, рекордно низкое", — заявил президенту корреспондент телеканала CNN Джим Акоста.
"Извините, но преступлений все еще очень много", — парирует Трамп.
"А что вы ответите своим критикам, по словам которых вы специально вводите чрезвычайное положение? Это действительно делается из-за обострения ситуации на границе или только ради строительства своей стены?" — продолжил Акоста.
"Спросите вот этих матерей, которые потеряли детей из-за нелегалов! Спросите у них, придумываю, ли я что-то! Ваш вопрос пронизан политикой, вы просто отрабатываете свою повестку. Вы — телеканал CNN, вы — фейковые новости! Данные, которые вы приводите, неверны! Взгляните на количество заключенных в федеральных тюрьмах и на то, сколько из них являются нелегальными мигрантами. Просто взгляните! Вы — лживые новости!" — заявил президент США.
Стена Трампа обойдется в восемь миллиардов долларов, большую часть денег заберут у Пентагона — из бюджета, выделенного на строительство военной инфраструктуры и борьбу с наркотрафиком.
"Данные пограничников и вашего правительства показывают, что количество нелегальных мигрантов уменьшается и на границе нет нарушений", — заявляет президенту другой журналист — Бриан Карем.
"Действительно? Да ладно? Две недели назад 26 человек были убиты на другой стороне границы всего в миле о того места, где был я!" — заявил Трамп.
- Я тоже там был, но вопрос не в этом. Я хочу, чтобы вы пояснили, откуда у вас такие данные по нарушениям на границе! И второе...
- Нет, вы уже все сказали. Присядьте пожалуйста, присядьте! Вы можете присесть? Вы уже задали один вопрос. Я получаю данные от множества надежных источников, и они просто ужасающие! А знаете, что еще ужасного? Цена, которую мы платим, и деньги, которые мы теряем из-за нелегальной миграции!
Демократы планируют поставить на пути Трампа свою стену — законодательную: готовят проект документа, который отменит решение президента США. Но в Сенате, где большинство — у республиканцев, — эта инициатива скорее всего не пройдет.
Американскому президенту уже грозят судами. Губернатор Калифорнии объявил, что штат готов судиться с администрацией Трампа и требовать отмены чрезвычайного положения. Впрочем, Трампу за два года не привыкать: он дал понять, что готов встретиться с оппонентами в Верховном суде и доказать свое право ломать принятые в Вашингтоне правила и строить свою стену.
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