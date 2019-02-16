Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

Источник ТАСС в ракетостроительной отрасли подтвердил успешные испытания двигателя новейшей крылатой ракеты "Буревестник". По словам эксперта, характеристики ядерной силовой установки соответствуют расчетным, и "Буревестник" будет способен на неограниченную дальность полета.

Испытания прошли в январе на одном из российских полигонов. Ракета "Буревестник" летит с дозвуковой скоростью по произвольной траектории, исключающей её перехват.

О разработке ряда прорывных вооружений рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году.