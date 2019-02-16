Для сирийских беженцев в лагере "Эр-Рукбан" откроют два гуманитарных коридора

Два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии откроются во вторник, 19 февраля, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики.

В нем отмечается, что гуманитарные коридоры для выхода сирийских граждан из лагеря откроются в 9 часов утра. Пункты приема беженцев будут работать круглосуточно. Всем обратившимся беженцам из лагеря окажут помощь по встрече, размещению и оказанию необходимой помощи. Пункты будут оснащены медикаментами, там организуют питание, санобработку и медосмотр. В дальнейшем беженцев отправят к местам проживания.

Помощь будет оказываться сирийским гражданам, в том числе и утратившим документы, удостоверяющие личность, уточняется в документе.

Руководитель штаба со стороны России Михаил Мезенцев отметил, что в последнее время условия проживания в лагере ухудшились. Беженцы ютятся в лачугах без воды и электричества, мусор не вывозится. Проблема с питьевой водой обостряется. В лагере широко распространено воровство, проституция, в том числе с привлечением детей, широко распространена торговля людьми.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в провинции Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь.

Так как ситуация в лагере может привести к новым жертвам среди его жителей, принято решение об открытии двух гуманитарных коридоров. Они будут оборудованы в населенных пунктах Джлеб и Джебель-эль-Гураб. Обеспечение безопасности на этих пунктах пропуска возложено на правоохранительные органы Сирии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в "Эр-Рукбане" сейчас находятся около 40 тысяч человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий проживания, недоедания и болезней. Ранее Минобороны РФ призвало США и боевиков выпустить женщин и детей из лагеря.