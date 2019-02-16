Лужков оценил идею объединения Москвы с областью

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об объединении Москвы и Московской области. В обращении к вице-премьеру России Виталию Мутко депутат употребил применительно к новому субъекту Федерации название "Московская губерния".

В интервью РИА Новости Лужков назвал идею слияния положительной с точки зрения экономики. В то же время экс-мэр предвидит трудности политического плана. Потребуется разобраться с властными полномочиями и статусом самостоятельности региона, считает экс-градоначальник.