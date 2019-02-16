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16 февраля 201912:45

Бокс. Поветкин может провести бой против Усика

Известный промоутер профессионального бокса Эдди Хирн сообщил, что намерен организовать поединок между россиянином Александром Поветкиным и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком, выступающим под флагом Украины.

Усик, который владеет всем самыми престижными чемпионскими поясами в своей категории, уже высказывал пожелание перейти в супертяжелый вес и Хирн намерен свести двух Александров, сообщает "Спорт-экспресс". Причем, бой он намерен провести в США, предположительно в середине мая в Чикаго.

Усик в свое последнем поединке защитил титулы против британца Тони Беллью. 39-летний Поветкин дрался с чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и проиграл. Хирн также сообщил, что готов провести одновременно с этим матчем поединок Келла Брука и Джесси Варгаса.

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