Бокс. Поветкин может провести бой против Усика

Известный промоутер профессионального бокса Эдди Хирн сообщил, что намерен организовать поединок между россиянином Александром Поветкиным и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком, выступающим под флагом Украины.

Усик, который владеет всем самыми престижными чемпионскими поясами в своей категории, уже высказывал пожелание перейти в супертяжелый вес и Хирн намерен свести двух Александров, сообщает "Спорт-экспресс". Причем, бой он намерен провести в США, предположительно в середине мая в Чикаго.

Усик в свое последнем поединке защитил титулы против британца Тони Беллью. 39-летний Поветкин дрался с чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и проиграл. Хирн также сообщил, что готов провести одновременно с этим матчем поединок Келла Брука и Джесси Варгаса.