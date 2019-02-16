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16 февраля 201914:13

Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона

Global Look Press

Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика виновным в педофилии, сообщает ватиканская Конгрегация доктрины веры.

Ранее 88-летний Маккэрик покинул Ватиканскую коллегию.

11 января конгресс конгрегации признал Маккэрика виновным в нарушении заповеди "Не прелюбодействуй", 13 февраля решение утвердили, папа Римский Франциск подтвердил приговор, и теперь он не подлежит обжалованию.

В 2018 году обвинения в адрес иерарха Святой престол признал обоснованными, его отстранили от служения. В июле Маккэрик подал прошение об отставке, папа его принял и предписал экс-кардиналу провести остаток дней в покаянии и молитвах.

СМИ в США писали о том, что католическая церковь в Америка ранее знала о домогательствах Маккэрика по отношению к молодым людям, желающим принять сан. Более того, первый эпизод имел место 45 лет назад, когда Маккэрик служил в епархии Нью-Йорка.

Это не первый случай лишения духовного сана иерархов Римско-католической церкви, обвиняемых в сексуальном насилии. Папа уже лишил сана о архиепископа Ла-Серены Франсиско Хосе Кокса и епископа Икике Марко Антонио Орденьеса, передает РИА Новости.

 

 

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