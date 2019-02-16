Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению российского дипломата, речь Пенса свидетельствует о претензии на безапелляционное американское лидерство по всем вопросам.

Как отметил Рябков, США гордятся тем, что выслали 60 российских дипломатов, однако РФ ответила зеркально, но не выставляет это в качестве одного из результатов собственной работы. Он также обратил внимание на крайне резкие заявления по Ирану и Венесуэле.

"Концовка речи не оставляет сомнений в том, что американская сторона нацелилась на продавливание своих подходов, несмотря ни на какие издержки", — цитирует слова Рябкова "Интерфакс".

Вице-президент США Майк Пенс в своей речи в Мюнхене призвал ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном и не подрывать санкции Вашингтона в отношении Тегерана. Он также от имени своей страны обратился с призывом ко всему миру признать Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы. По словам Пенса, у Николаса Мадуро нет легитимной власти в Венесуэле, и поэтому он должен уйти.

Вице-президент США заявил, что Вашингтон нацелен на разрешение торговых споров с Пекином, однако это не единственный сложный вопрос в двусторонних отношениях. Это, в частности, свобода навигации в Южно-Китайском море, проблема вмешательства КНР в дела других стран, тема свободы вероисповедания, перечислил Пенс. Кроме того, он призвал все страны продолжать соблюдать санкции ООН против Северной Кореи, пока ядерная проблема на Корейском полуострове не будет решена.

Комментируя решение США начать вывод войск из Сирии, Пенс заявил, что оно не означает, что Вашингтон пересмотрел свою "сирийскую" стратегию. Он пообещал, что США продолжат борьбу против террористов из ИГ (запрещена в РФ) и после окончательного поражения этой группировки в Сирии.