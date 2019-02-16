Камеры наблюдения запечатлели драку между полицейскими и посетителями бара в Уфе

В Сети появилась кадры с камер наблюдения в баре Enzo, расположенном в Уфе, где в конце января произошла драка с участием полицейских.

По данным "Вести-Башкортостан", сотрудники патрульно-постовой службы полиции в гражданской одежде избили двух братьев — 21 и 24 лет, получивших перелом носа, повреждения глаза и черепно-мозговую травму.

По предварительной версии, причиной конфликта стало то, что один из стражей порядка толкнул будущего оппонента во время танца, после чего дело быстро дошло до кулаков.

"Подтянулись друзья нападавшего и просто начали "быковать". Они изначально пришли в бар подраться, ничего не покупали, не расплачивались, заняли чужой стол. Хамили официантам", — рассказал сестра пострадавших Татьяна М.

По словам женщины, после драки, в которой ее родственников избивали толпой, один из полицейских в штатском "сделал контрольный удар ногой в солнечное сплетение" ее брату, который лежал на полу и периодически терял сознание.

После того, как участников противостояния доставили в отдел полиции, стражи порядка узнали и отпустили своих коллег, а братьев задержали до утра, угрожая, что "посадят за нападение на сотрудников власти".

"На данном этапе дело пытаются скрыть в отделении, следствие молчит", — посетовал представитель семьи пострадавших.

Мужчины зафиксировали нанесенные побои – экспертиза классифицировали их как травмы средней степени тяжести, и написали заявление в правоохранительные органы.

В МВД по Республике Башкортостан пока не подтвердили и не опровергли эти сведения, однако прореагировали на полученную информацию и заявили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.

"По результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении виновных сотрудников к установленной законом ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.