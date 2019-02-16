Камеры наблюдения запечатлели драку между полицейскими и посетителями бара в Уфе
В Сети появилась кадры с камер наблюдения в баре Enzo, расположенном в Уфе, где в конце января произошла драка с участием полицейских.
По данным "Вести-Башкортостан", сотрудники патрульно-постовой службы полиции в гражданской одежде избили двух братьев — 21 и 24 лет, получивших перелом носа, повреждения глаза и черепно-мозговую травму.
По предварительной версии, причиной конфликта стало то, что один из стражей порядка толкнул будущего оппонента во время танца, после чего дело быстро дошло до кулаков.
"Подтянулись друзья нападавшего и просто начали "быковать". Они изначально пришли в бар подраться, ничего не покупали, не расплачивались, заняли чужой стол. Хамили официантам", — рассказал сестра пострадавших Татьяна М.
По словам женщины, после драки, в которой ее родственников избивали толпой, один из полицейских в штатском "сделал контрольный удар ногой в солнечное сплетение" ее брату, который лежал на полу и периодически терял сознание.
После того, как участников противостояния доставили в отдел полиции, стражи порядка узнали и отпустили своих коллег, а братьев задержали до утра, угрожая, что "посадят за нападение на сотрудников власти".
"На данном этапе дело пытаются скрыть в отделении, следствие молчит", — посетовал представитель семьи пострадавших.
Мужчины зафиксировали нанесенные побои – экспертиза классифицировали их как травмы средней степени тяжести, и написали заявление в правоохранительные органы.
В МВД по Республике Башкортостан пока не подтвердили и не опровергли эти сведения, однако прореагировали на полученную информацию и заявили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.
"По результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении виновных сотрудников к установленной законом ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас
Парижская полиция ответила газом на петарды "жилетов"
Картина дня
-
Путин рассказал о случившемся на татами
- Под американские санкции попал президент ОПЕК
- В Японию будут пускать без виз
- Постановки "Белых касок" разоблачены
- Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами
Самое читаемое
-
После смерти Децла вспомнили о роковой кончине его подруги
- Cамую популярную девочку России покупает Голливуд
- Лживые мифы: рассекречены документы об Афганской войне
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Собаки загрызли в кроватке месячного младенца
Вести.Экономика
-
Экономика США: эффект отрезвления
- В акциях Coca-Cola произошел наиболее серьезный обвал с 2008 года
- Топ-10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в 2018 году
- Emerging markets: инвесторы выбирают твердую валюту
- Европа - самое слабое звено
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Действия "Победы" в инциденте с Василием Лановым проверит СКР
- Драка со стрельбой в Печатниках: причину выясняет полиция
- Центр спасательных операций "Лидер" отмечает юбилей
- Пушкинский музей представил концертную программу на новый сезон
- Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате