ЦСКА и "Локомотив" хотят взять хорвата Чорича в аренду у "Ромы"

Московские ЦСКА и "Локомотив" рассматривают возможность подписания арендного соглашения с хорватским полузащитником итальянской "Ромы" Анте Чоричем. Отметим, что у российских футбольных клубов еще есть время до 22 февраля, чтобы завершить сделку. Именно в этот в России закроется трансферное окно.

При этом, как сообщает ТАСС, "Рома" совсем не заинтересована отправлять 21-летнего футболиста в Российскую премьер-лигу и хочет, чтобы отдать Чорича в одну из команд чемпионата Италии. Срок возможного арендного соглашения может составить полтора года.

В нынешнем сезоне Чорич сыграл за "Рому" только в одном матче, проведя на поле 45 минут.