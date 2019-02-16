Обрушение в ИТМО: зам Беглова велел разобрать "все до последнего кирпичика"

В момент обрушения в питерском ИТМО занимались студенты-иностранцы, их эвакуировали, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Из зоны ЧП был эвакуирован 21 человек, коридорами вывели еще 60.

В Смольном создан оперативный штаб, его возглавил вице-губернатор Владимир Кириллов. Сотрудники МЧС России будут разбирать завалы "до последнего кирпичика", пока не будет уверенности, что там нет детей, заявил он.

От МЧС на месте происшествия работают 37 единиц техники и более 200 человек, включая кинологов, передает "Интерфакс".

Руководство Министерства науки и высшего образования России создало комиссию для расследования обстоятельств ЧП.

В Санкт-Петербург уже вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. Скоро он прибудет на место.