Самарские коммунальщики сбросили с крыши снег на женщину с ребенком

В Самаре во время чистки крыши дома снег упал на женщину с маленьким ребенком. Им оказана медицинская помощь. По этому факту следствие начало проверку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию следственных органов, инцидент произошел в субботу, 16 февраля, на улице Куйбышева. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Проверку ведет Ленинский межрайонный следственный отдел Самары СУСК РФ по Самарской области, выясняются все обстоятельства происшествия.

Еще один подобный инцидент произошел в Кирове: там снег с крыши упал на двухлетнего ребенка, он получил травму. После осмотра врачи отпустили его домой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону, по этому факту также проводится доследственная проверка.