"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт" в 1/8 финала Кубка Англии

Футболисты "Манчестер Сити" добились крупной победы в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии над клубом четвертого дивизиона "Ньюпорт Каунти". Команда Хосепа Гвариолы выиграла со счетом 4:1 и вышла в следующий раунд турнира.

Дубль в составе победителей оформил Фил Фоден. Также за "Манчестер Сити" отличились Лерой Сане и Рияд Марез. У проигравших единственный гол оказался на счету Падрейга Амонда.

Соперник "горожан" по четвертьфиналу Кубка Англии определится позднее.