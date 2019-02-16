МЧС: в Москве до утра ожидается сильный ветер

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили, что ночью 17 февраля в Москве ожидаются сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду и гололед.

Такая погода сохранится до 11 часов утра 17 февраля, передает ТАСС.

Автовладельцам настоятельно рекомендовано быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам — обходить стороной рекламные щиты.