Процесс закрыт: станет ли офицер СС Цуркус национальным героем Латвии?
Генпрокуратура Латвии закрыла уголовный процесс о причастности гауптштурмфюрера СС Герберта Цукурса к уничтожению евреев. Причина — не выявили состава преступления. Он вступил в состав карательной команды Арайса, когда Ригу захватили немецкие войска. Члены этой организации принимали участие в массовых убийствах. Почему в Латвии вновь решили переписать историю?
После утренней проверки заключенные возвращались в барак и пили теплый злаковый кофе, дальше завтрак. Так, по версии современных латвийских историков, выглядел один день из жизни концентрационного лагеря Саласпилс. Внутри мемориального комплекса на выставке не говорят о целенаправленном уничтожении людей.
Не концлагерь, а воспитательно-трудовой. Не 100 тысяч погибших, а всего три, и те от болезней или тяжелых условий. Ни газенвагенов, ни зверских операций. Ни одной из этих фотографий в отреставрированном мемориале нет. Ведь они сделаны советскими следователями.
Поэтому, например, генеральная прокуратура Латвии не нашла свидетельств об участии гауптштурмфюрера СС Герберта Цукурса в геноциде. Латвийский летчик в 1933 году совершил полет в Гамбию на самодельном самолете и стал звездой. Но в 1941 году авиатор добровольно вступил в так называемую команду Арайса, латышскую вспомогательную полицию. За особую жестокость Цукурс получил прозвище Рижский палач.
"Он ни в чем не виновен? Он герой? Извините. Он преступник, он палач, он кровавый палач. Есть свидетельства, есть оформленные документально свидетельства но латвийская прокуратура из не хотела видеть это. Вообще становится смешным, если вспомнить, что латвийская прокуратура иногда заводит уголовные дела там, где им выгодно на основании лайков на "Фейсбуке", — говорит Иосиф Корен.
Антифашистский комитет Латвии еще четыре года назад протестовал против премьеры мюзикла о Цукурсе. В постановке нацист выступал главным героем не только в переносном смысле — летчик, патриот, национальная гордость. Продюсер зрелища тогда заявлял — Цукурс просто стоял рядом.
"Можно ли в такой команде постоять рядом? Вряд ли в такой команде постоишь рядом. Может он и не был, не руководил этими расстрельными командами. Вполне вероятно. Он просто участвовал в издевательствах каких-то, он просто приезжал в гетто и убивал кого-то. Это же тоже преступления военные и без срока давности", — говорит Влад Богов.
Карательное подразделение Арайса расправлялось с узниками рижского гетто, участвовало в расстрелах в Румбульском лесу и Саласпилсском лагере.
"Я находился на улице Лудзас, рядом с рижским гетто, когда увидел, что тащат какого-то еврея. Герберт Цукурс командовал солдатами. Он был одет в черную униформу военного летчика", — вспоминает узник рижского гетто Исаак Крам.
"Цукурс взялся за свой пистолет и, очевидно, собирался выстрелить в меня. Хесфер назвал меня свиньей и заставил тащить стоящие там же сани с трупом какого-то неизвестного мне заключенного. Труп запеленутого ребенка я положил сверху", — вспоминает узник рижского гетто Арон Прейль.
Эти показания очевидцев хранятся не только в российских архивах, но и, например, в Австрии и даже самой Латвии. Свидетельства об участии Цукурса в геноциде есть и в Израиле, в Национальном институте памяти жертв нацизма Яд ва-Шем. Его сотрудник Аарон Шнеер собрал целую тетрадку показаний у бывших узников рижского гетто. Эти воспоминания ранее еще никогда не публиковались.
Но латвийская прокуратура утверждает, что израильская сторона на их запрос документы не предоставила. Уголовное расследование по статье геноцид велось 12 лет, теперь все обвинения сняты. Но еще до этого, в 2018 году на конкурсе "Евровидение" Латвию представляла правнучка Цукурса с песней "Смешная девчонка". Но от ее интервью не до смеха. Журналистам девушка рассказывала о том, что ее прадед был героем, патриотом и боролся за независимость страны. Лаура Ризото выросла в Бразилии, там, куда бежал якобы ни в чем не виновный Цукурс. По одной из версий, в 1965 году он был ликвидирован агентами израильской спецслужбы "Моссад".
"Дело в том, что он был самым узнаваемым лицом в Латвии до войны. Было два самых узнаваемых человека – это президент Ульманис и Цукурс, так как он был вместе со своим самолетом на купюрах. Даже если сейчас невозможно доказать конкретные факты убийства им конкретных людей, но его участие в геноциде – оно несомненно", — говорит писатель, автор книги "Его повесили на площади Победы" Лев Симкин.
Родственники Цукурса еще 8 лет назад предложили перезахоронить останки предка на братском кладбище — в латвийском национальном пантеоне. Тогда им было отказано. Теперь, когда латвийская прокуратура официально сняла все обвинения, рижского палача никто не мешает объявить национальным героем.
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