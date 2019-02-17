В ОАЭ открывается международная оборонная выставка IDEX-2019

Международная оборонная выставка IDEX-2019 открывается в воскресенье в Объединенных Арабских Эмиратах. Предприятия российского ВПК впервые представят ряд образцов военной техники. В ходе выставки состоится мировая премьера лимузина Aurus.

Всего запланировано участие 68 российских организаций, 40 из которых продемонстрируют продукцию военного назначения. В рамках единой российской экспозиции планируется представить более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил, передает ТАСС.

Например, будет показан образец корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ", зенитный ракетный комплекс средней дальности "Викинг" (экспортное название комплекса "Бук-М3"), макет новейшего основного танка Т-90МС, представят новые бронетранспортеры и боевые машины десанта, бронированные автомобили, новые автоматы Калашникова.

Также будут демонстрироваться многофункциональные истребители Су-35 и фронтовые МиГ-29М, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, учебно-боевой самолет Як-130.

В ходе выставки вооружения состоится мировая премьера лимузина Aurus (ранее предполагалось, что дебют Aurus состоится 7 марта на международном автосалоне в Женеве). Aurus продолжил историю отечественных правительственных автомобилей, которая прервалась в 1990-е.

IDEX считается одной из наиболее представительных мировых выставок вооружений и технологий безопасности. Она проводится при участии правительства, армии и президента ОАЭ.

Выставка пройдет до 20 февраля.