Добывать ресурсы на Луне Россия планирует после 2030 года

Россия планирует в 2031-2035 годах доставить на Луну многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы.

По данным РИА Новости, НПО имени Лавочкина предложило Роскосмосу и РАН в период с 2031 по 2035 годы запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата​​​.

Первый ("Луна-30") доставит многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий, второй привезет тяжелый луноход для разработки ресурсов. Третий доставит тяжелые модули для строительства полигона, а запуск четвертого обеспечит связь и навигацию.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25". Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва.

Европейское космическое агентство наняло частную компанию для разработки плана добычи природных ресурсов на Луне. Причем перед исполнителем поставлена задача начать бурение на спутнике уже в 2025 году. Хватит ли технологий для реализации столь амбициозного плана?