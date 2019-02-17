В думском комитете по транспорту прокомментировали запрет покупки машины без парковочного места

Покупка или аренда машиноместа перед приобретением автомобиля приведет к снижению спроса на авторынке России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, его мнение приводит ТАСС.

Накануне сообщалось, что в нижней палате российского парламента обсуждается инициатива о запрете покупки машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.

Ефимов считает, что "это не российская тема" и высказал озабоченность тем, что в итоге принятия такого закона российский средний класс не сможет себе позволить покупку автомобиля. В качестве доказательства он привел стоимость парковочного места, которая, к примеру, в Москве практически равна стоимости самого автомобиля. Так как большая часть автомобилей покупается в кредит, то, если закон будет принят, россиянам придется брать два кредита: один на автомобиль, второй — на машиноместо, считает Ефимов. По его подсчетам, это сократит количество покупаемых автомобилей ровно вдвое, россияне со средним доходом позволить себе покупку автомобиля уже не смогут. Также Ефимов указал, что покупка машиноместа в деревне вообще нецелесообразна.

Ранее в Челябинске была опробована подземная парковка, которая экономит место во дворе.